В Херсонской области прокомментировали попытки прорыва ВСУ

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил, что все попытки ВСУ прорваться купированы

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получится прорваться в Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Его слова приводит РИА Новости.

«Все атаки отбиты. У них резкого прорыва уже быть не может, попытки все их купированы, и пока ничего Херсонской области не угрожает», — прокомментировал он.

По его словам, линия обороны не сдвинулась «ни на сантиметр». Стремоусов также заверил, что ситуация на линии фронта полностью под контролем.

Ранее сообщалось, что российские войска успешно отразили все атаки украинских военных на херсонском направлении. Замглавы областной администрации объяснил, что ВСУ пытались наступить на направлении Новая Каменка — Берислав.