Российские войска отразили наступление ВСУ на херсонском направлении

Замглавы Херсонской области Стремоусов: все атаки ВСУ были отражены российскими силами

Российские войска благополучно отразили все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом заявил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, его обращение опубликовано в Telegram-канале.

По словам Стремоусова, украинские войска силами двух батальонов предприняли попытку наступления на направлении Новая Каменка — Берислав. «Отмечается большое количество вражеских БПЛА среднего действия и разведывательный "Байрактар" (на удалении без входа в зону ПВО)», — заметил он, комментируя ситуацию.

Замглавы Херсонской области указал, что российские военные отразили все атаки и продолжают удерживать линию обороны.

Ранее власти уточнили данные о запрете на въезд в Херсонскую область, отметив, что въезд закрывается только на правобережье Днепра.

В среду, 19 октября, власти сообщили о начале перевозки жителей Херсона на левый берег Днепра. Как стало известно, паромы перевозят людей в Алешки и Голую Пристань, где организованы пункты временного размещения. Оттуда при желании можно отправиться в другие субъекты России.