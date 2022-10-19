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13:49, 19 октября 2022Бывший СССР

Российские войска отразили наступление ВСУ на херсонском направлении

Замглавы Херсонской области Стремоусов: все атаки ВСУ были отражены российскими силами
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Российские войска благополучно отразили все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом заявил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, его обращение опубликовано в Telegram-канале.

По словам Стремоусова, украинские войска силами двух батальонов предприняли попытку наступления на направлении Новая Каменка — Берислав. «Отмечается большое количество вражеских БПЛА среднего действия и разведывательный "Байрактар" (на удалении без входа в зону ПВО)», — заметил он, комментируя ситуацию.

Замглавы Херсонской области указал, что российские военные отразили все атаки и продолжают удерживать линию обороны.

Ранее власти уточнили данные о запрете на въезд в Херсонскую область, отметив, что въезд закрывается только на правобережье Днепра.

В среду, 19 октября, власти сообщили о начале перевозки жителей Херсона на левый берег Днепра. Как стало известно, паромы перевозят людей в Алешки и Голую Пристань, где организованы пункты временного размещения. Оттуда при желании можно отправиться в другие субъекты России.

Оружие России
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Варвара Кошечкина
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