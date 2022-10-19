Власти уточнили данные о запрете на въезд в Херсонскую область

Сальдо заявил, что въезд в Херсонскую область закрывается только на правобережье Днепра

Въезд на территорию Херсонской области закрывается только на правобережье Днепра, уточнил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram.

Ранее политик заявил, что в течение семи дней въезд в Херсонскую область будет разрешен только по пропускам комендатуры для сотрудников обслуживающих и коммунальных компаний.

Сальдо объяснил, что решение о запрете принято в связи с напряженной ситуацией на линии соприкосновения российских и украинских войск, а также из-за угрозы ракетно-артиллерийского удара по Херсону. Он также напомнил о данных, согласно которым Киев готовится атаковать платину Каховской ГЭС, что может привести к затоплению части региона и разрушениям.

Сальдо добавил, что сейчас «необходимо позволить Вооруженным силам Российской Федерации эффективно выполнить свои функции по защите Херсонской области». Он заверил, что регион вернется к нормальной жизни после нормализации ситуации на фронте.

Ранее власти сообщили о начале перевозки жителей Херсона на левый берег Днепра. Как стало известно, паромы перевозят людей в города Алешки и Голую Пристань, где организованы пункты временного размещения. Оттуда люди при желании могут отправиться и в другие субъекты России.

По словам Сальдо, перевозка на другой берег Днепра может коснуться 50-60 тысяч жителей Херсонской области. По его словам, на это потребуется около шести дней.