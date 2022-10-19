В Совфеде пообещали не ограничивать права жителей ЦФО после указа Путина
Права жителей Центрального и Южного федеральных округов России (ЦФО и ЮФО) никак не будут ограничиваться из-за указа президента Владимира Путина о среднем уровне реагирования в восьми расположенных близ Украины регионах. Такое обещание дал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.
Он разъяснил, что решения по режимам реагирования в первую очередь касаются органов власти.
«Все решения, которые будут приниматься, по моему глубокому убеждению, будут преследовать только одну цель — обеспечить безопасность граждан Российской Федерации, которые проживают на той или иной территории», — сказал Клишас.
19 октября Путин ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Также президент объявил уровень повышенной готовности — в других регионах Центрального и Южного федеральных округов.
Кроме того, президент объявил уровень повышенной готовности — в других регионах Центрального и Южного федеральных округов.
Средний уровень реагирования подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.