В Совфеде пообещали не ограничивать права жителей ЦФО после указа Путина

Клишас заявил, что права жителей ЦФО и ЮФО не будут ограничивать из-за указа Путина

Права жителей Центрального и Южного федеральных округов России (ЦФО и ЮФО) никак не будут ограничиваться из-за указа президента Владимира Путина о среднем уровне реагирования в восьми расположенных близ Украины регионах. Такое обещание дал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

Он разъяснил, что решения по режимам реагирования в первую очередь касаются органов власти.

«Все решения, которые будут приниматься, по моему глубокому убеждению, будут преследовать только одну цель — обеспечить безопасность граждан Российской Федерации, которые проживают на той или иной территории», — сказал Клишас.

19 октября Путин ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

Также президент объявил уровень повышенной готовности — в других регионах Центрального и Южного федеральных округов.

Кроме того, президент объявил уровень повышенной готовности — в других регионах Центрального и Южного федеральных округов.

Средний уровень реагирования подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.