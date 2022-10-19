Врач назвал вредной рекомендацию пропотеть при лечении простуды

Врач Тяжельников: дополнительный нагрев во время жара увеличивает нагрузку на сердце

Дополнительный нагрев во время жара лишь увеличивает нагрузку на сердце, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. В беседе с агентством «Москва» он назвал вредной рекомендацию пропотеть при лечении простуды.

По его словам, при укутывании высокая температура поддерживается искусственно, что создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. «Утепляться можно до ощущения комфорта, если человека лихорадит и ему действительно холодно», — уточнил Тяжельников.

Банные процедуры и горячие ванны при ОРВИ также противопоказаны, сказал он. «При повышенной температуре ускоряются обмен веществ, кровообращение, все органы работают в напряжении, ведь организм борется с инфекцией. Стрессовые условия парилки или горячей ванны создадут дополнительную нагрузку на сердце, сосуды, с которой организм может не справиться», — сказал врач, предложив для поддержания гигиены делать обтирания и принимать теплый душ.

При этом, продолжил Тяжельников, единственной гарантированной защитой от гриппа и его осложнений является вакцинация. «Если человек все же заболевает, то переносит болезнь в легкой форме. В Москве за последние годы не было ни одного случая тяжелого течения гриппа среди вакцинированных людей», — резюмировал он.

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