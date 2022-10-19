Россиянку отправили в психбольницу за убийство восьмилетней дочери

На Урале суд отправил в психбольницу 35-летнюю мать, зарезавшую восьмилетнюю дочь

На Урале суд приговорил к принудительному лечению в психиатрической больнице 35-летнюю местную жительницу за убийство восьмилетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина признана виновной по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ.

По данным ведомства, ночью 26 октября 2021 года мать взяла кухонный нож и зарезала маленькую девочку, которая лежала на диване. Женщина 15 раз ударила дочь ножом в грудь и руку. Вскоре фигурантка вызвала полицию и рассказала им, что в дом проник незнакомый мужчина и совершил это преступление.

С осужденной были проведены экспертизы, которые показали, что она психически не здорова и не осознавала характер и опасность своих действий.