Россиянин положил в багажник вышедшего из колонии соперника и задушил его в поле

Житель Москвы положил в багажник вышедшего из колонии соперника и задушил его в поле

В Можайске следователь предъявил обвинение 44-летнему жителю Москвы, обвиняемому в убийстве бывшего возлюбленного своей сожительницы. Об этом в среду, 19 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, 14 октября фигуранту позвонила его подруга и рассказала, что к ней в квартиру приехал ее прежний сожитель, недавно вышедший из колонии. Тогда обвиняемый взял наручники, скотч и перцовый баллончик и приехал к дому россиянки. На лестничной площадке между соперниками началась драка, во время которой обвиняемый распылил баллончик в лицо оппонента, надел на него наручники, связал скотчем и положил в багажник.

Затем злоумышленник вывез мужчину в поле возле деревне Ровеньки под Рузой и задушил его, после чего скрылся с места преступления. Тело убитого обнаружил грибник.

Следователи изучили записи с камер и отработали все версии убийства. Фигурант был задержан на следующий день. Он признался в содеянном. Во время обыска у него изъяли скотч, наручники и другие предметы. Назначен ряд экспертиз. Суд поместил мужчину в СИЗО.