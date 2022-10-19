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15:03, 19 октября 2022Путешествия

Решившего улететь в ОАЭ россиянина заподозрили в подделке справки из военкомата

Пограничники Внуково заподозрили жителя Москвы в подделке справки из военкомата

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники пограничной службы аэропорта заподозрили россиянина, решившего вылететь в ОАЭ, в подделке документов на отсрочку от мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

30-летний житель Москвы Святослав Шебельницкий попытался улететь из аэропорта Внуково в Дубай, однако сотрудники пограничного контроля запретили ему покидать страну, так как он числился в списках на мобилизацию.

Кроме того, пограничники поймали туриста на подделке документов — выяснилось, что в справке из военкомата, которую предъявил Шебельницкий, были замечены признаки фальсификации.

Россиянина будут проверять по статье о подделке документов, по которой ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее в октябре сообщалось о россиянине, которому удалось выехать за рубеж только с четвертого раза. Несмотря на имеющуюся отсрочку от мобилизации, его не выпускали из страны — мужчина смог пересечь границу только на поезде Москва — Минск, а из столицы Белоруссии вылетел рейсом «Белавиа».

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Дарья Рыбак
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