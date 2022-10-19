Решившего улететь в ОАЭ россиянина заподозрили в подделке справки из военкомата

Пограничники Внуково заподозрили жителя Москвы в подделке справки из военкомата

Сотрудники пограничной службы аэропорта заподозрили россиянина, решившего вылететь в ОАЭ, в подделке документов на отсрочку от мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

30-летний житель Москвы Святослав Шебельницкий попытался улететь из аэропорта Внуково в Дубай, однако сотрудники пограничного контроля запретили ему покидать страну, так как он числился в списках на мобилизацию.

Кроме того, пограничники поймали туриста на подделке документов — выяснилось, что в справке из военкомата, которую предъявил Шебельницкий, были замечены признаки фальсификации.

Россиянина будут проверять по статье о подделке документов, по которой ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее в октябре сообщалось о россиянине, которому удалось выехать за рубеж только с четвертого раза. Несмотря на имеющуюся отсрочку от мобилизации, его не выпускали из страны — мужчина смог пересечь границу только на поезде Москва — Минск, а из столицы Белоруссии вылетел рейсом «Белавиа».