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14:40, 19 октября 2022Россия

В Совфеде рассказали о необходимой процедуре для сенаторов из новых регионов

Сенатор Ковитиди: представителям новых регионов нужно пройти необходимую процедуру

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Представителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей предстоит пройти необходимую процедуру. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, Совфед уже принял все необходимые подготовительные меры. Парламентарий призвала россиян не волноваться. «Никаких изменений не будет. Новые сенаторы приступят к своим обязанностям после того, как пройдут необходимую процедуру», — добавила она.

Совет Федерации 4 октября одобрил конституционные законы о вхождении в Россию четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

5 октября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении новых субъектов в состав страны. В этот же день он назначил глав четырех регионов. Главой ДНР назначен Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник. Руководить Херсонской областью будет Владимир Сальдо, а Запорожской — Евгений Балицкий.

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Сергей Истомин
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