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18:11, 19 октября 2022Экономика

В «Северном потоке» обнаружили крошечные объемы газа

Reuters: утром 19 октября в «Северном потоке» зафиксировали минимальные потоки газа

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

В «Северном потоке» 19 октября на короткое время были зафиксированы крошечные объемы газа — спустя две недели после появления информации о масштабных разрушениях на газопроводе, пишет Reuters.

Поток фиксировался в утренние часы, а затем показатели вернулись к нулю. При этом речь идет о минимальных объемах — в десятки тысяч раз меньших, чем те, что поступали по газопроводу до его приостановки в конце августа.

Оператор «Северного потока» не ответил на вопрос Reuters, объяснения инциденту агентство также не нашло. Небольшие объемы в остановленном трубопроводе обнаруживали и в начале сентября, что тогда источники связали с неполадками в работе измерительного оборудования.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

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Платон Щукин
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