Российского подростка осудили за убийство мужчины и покушение на жизнь знакомой

В Тюменской области 17-летний школьник зарезал мужчину и вонзил вилку в шею знакомой

Викуловский районный суд Тюменской области приговорил к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы 17-летнего подростка за убийство мужчины и покушение на убийство женщины. Об этом в среду, 19 октября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Юноша будет отбывать наказание в воспитательной колонии. Он признал вину частично. Также суд взыскал с осужденного материальный ущерб — почти 24 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей в пользу родственника потерпевшего.

По данным ведомства, ночью 14 июня мальчик выпивал в гостях у знакомых. Когда хозяйка дома уснула, фигурант поссорился с другом, взял кухонный нож и зарезал его. Затем школьник испугался, что проснувшаяся женщина раскроет его, ударил по голове локтем и вонзил вилку в ее шею. После чего подросток взял нож и еще раз ударил им жертву в шею и голову. Потерпевшая потеряла сознание. Тогда осужденный решил, что она умерла, и сбежал. Он сжег свою одежду в печи и выбросил вилку и посуду, из которой пил алкоголь, в реку.

Однако женщина осталась жива из-за помощи врачей. Эксперт рассказал, что на теле мужчины было обнаружено не менее 80 колото-резаных ран, из них 64 на шее, а у женщины — 20 колото-резаных ран, 17 — также в районе шеи.