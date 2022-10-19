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18:27, 19 октября 2022Россия

В ЛНР обвинили Украину в пытках военнопленных

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: военнопленных из республики подвергали пыткам на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), находясь в украинском плену, подвергались пыткам. Об этом заявила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, передает РИА Новости.

Она обвинила Киев в пытках военнопленных, которых, по ее словам, украинская сторона держала в нечеловеческих условиях. «Пытки, физическое давление. У одного парня есть ножевые ранения», — отметила Сердюкова.

Омбудсмен добавила, что освобожденным из плена военным НМ ЛНР оказывается вся необходимая медицинская и юридическая помощь.

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Алевтина Запольская
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