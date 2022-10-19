В ЛНР обвинили Украину в пытках военнопленных

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: военнопленных из республики подвергали пыткам на Украине

Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), находясь в украинском плену, подвергались пыткам. Об этом заявила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, передает РИА Новости.

Она обвинила Киев в пытках военнопленных, которых, по ее словам, украинская сторона держала в нечеловеческих условиях. «Пытки, физическое давление. У одного парня есть ножевые ранения», — отметила Сердюкова.

Омбудсмен добавила, что освобожденным из плена военным НМ ЛНР оказывается вся необходимая медицинская и юридическая помощь.