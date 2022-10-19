Женщина забеременела от бесплодного мужа

The Mirror: в США женщина забеременела от мужа, сделавшего вазэктомию

Житель американского штата Алабама Кеннеди Рейнольдс сумел зачать ребенка, несмотря на вазэктомию, которая, как он думал, сделала его бесплодным. Об этом сообщает The Mirror.

Жена Кеннеди, Эмбер, забеременела всего через три недели после того, как он сделал вазэктомию. В видео, опубликованном в TikTok, женщина призналась, что ее шокировало это известие. Муж, по ее словам, «просто промолчал», когда узнал о беременности.

В комментариях другие пользователи поделились похожими историями. Многие утверждали, что произошедшее не является редкостью. «Я сам — ребенок после вазэктомии. Поздравляю!» — написал один из них.

Ранее сообщалось, что 40-летняя Пэтти Эрнандес из США забеременела в 17-й раз и рассказала о мечте родить 20 детей для ровного счета. Женщина рожает детей в течение 14 лет и утверждает, что не предохраняется принципиально.

