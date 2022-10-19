Володин сообщил об отсрочке для многодетных отцов от частичной мобилизации

Володин сообщил, что многодетные отцы получили отсрочку от частичной мобилизации

Многодетные отцы (с тремя и более детьми) получили отсрочку от частичной мобилизации. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны России и Генштаба. В настоящее время отменены решения о призыве в отношении свыше 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям, добавил Володин.

Ранее глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов заявил о решении Минобороны вопроса о частичной мобилизации многодетных отцов. Согласно новой инициативе, от мобилизации освободят многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, причем не до 16, а до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения, — до 23 лет.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в регионах страны с 21 сентября. 18 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что процесс частичной мобилизации в тех российских регионах, которые справились с мобилизационным заданием, уже исчерпан и остановлен.