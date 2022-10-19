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11:30, 19 октября 2022Экономика

Оценен объем не вывезенных из России на Восток грузов

Минвостокразвития оценило в 80 млн тонн объем не вывезенных на Восток грузов

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Объем грузов, который не смогли вывезти из России на Восток по железной дороге, оценивается в 80 миллионов тонн. Такие подсчеты сделали в Минэкономразвития, сообщает газета «Ведомости».

Как рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, из-за этого российские грузоотправители потеряли около 1,5 триллиона рублей выручки. А альтернативы этому виду транспорта у большинства грузоотправителей пока нет. По словам министра, ситуацию усугубляет перегруженность железных дорог углем.

По данным отраслевого агентства CoalMint, в сентябре поставки российского энергетического угля в Индию упали на 12 процентов. Сокращение зафиксировано впервые с мая этого года. Причиной сокращения поставок эксперты агентства называют сложности в логистике. Поставки составили 1,5 миллиона тонн. Всего в первый месяц осени Индия импортировала 13,3 миллиона тонн угля, а с начала года — 127,5 миллиона. Из них на Россию пришлось всего 5,9 миллиона тонн, однако это в три раза больше, чем год назад.

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Платон Щукин
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