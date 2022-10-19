В Нижнем Новгороде зацвела сирень в октябре

Жители Нижнего Новгорода показали фотографии цветущей в середине октября сирени

В Нижнем Новгороде в середине октября зацвела сирень. На фотографии садового кустарника с лиловыми цветками, размещенные в группе «Мой Нижний Новгород» в соцсети «Вконтакте», обратило издание «Комсомольская правда».

На кадрах запечатлены ветки сирени с бутонами и уже распустившимися цветками. «Весна, ты пьяна, сейчас осень! Сирень неожиданно зацвела в октябре», — написал автора поста.

В комментариях интернет-пользователи поделились фотографиями цветущей калины и распустившихся ромашек, другие местные жители отметили, что наблюдали цветение малины и клевера. «Слишком теплая осень, ожидаем потом дожди в декабре», — резюмировал один пользователь соцсети.

Издание отмечает, что в этом году осенью в Нижнем Новгороде наблюдается теплая погода. Несмотря на ночные заморозки и дожди в сентябре, в первой половине октября дневная и ночная температура воздуха превышала десять градусов тепла, а в первых числах месяца столбик ртутного термометра поднимался до 19 градусов тепла. В предыдущие года весенний кустарник уже зацветал в Нижнем Новгороде осенью, однако это происходило в сентябре.

Ранее сообщалось, что в заповеднике «Аркаим», расположенном в Челябинской области, в середине октября расцвели уральские подснежники. По словам работников учреждения, два года назад они также наблюдали подобное явление на всей территории заповедника в августе и сентябре.