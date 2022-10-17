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20:04, 17 октября 2022Моя страна

На Южном Урале в середине октября расцвели подснежники

В заповеднике «Аркаим» на Южном Урале в середине октября расцвели подснежники

Фото: Nick Fewings / Unsplash

В заповеднике «Аркаим», расположенном в Челябинской области, в середине октября расцвели прострелы, которые называют уральскими подснежниками. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Геолог Аркадий Шохин заинтересовался цветами и сфотографировал их, поскольку обычно эти растения распускаются на Южном Урале в конце апреля или начале мая. Однако, по словам работников учреждения, два года назад они также наблюдали подобное явления на всей территории заповедника в августе и сентябре.

«Такое явление называется яровизация. Из-за охлаждения почвы и последующего обратного нагревания срабатывают физиологические реакции растений, эволюционно развившиеся в результате адаптации к сезонному климату», — пояснили специалисты.

В июне на улицах Омска высадили более 400 тысяч цветов: петунии, бархатцы, шафраны и канны, а также агератумы, тагетесы и бегонии. Все растения высажены по заранее утвержденному эскизу, чтобы получить красивый узор.

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Майя Пономаренко
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