В Москве представят фильм «Сверхъестественное. Знаки»

В Москве состоится премьера фильма «Сверхъестественное. Знаки» в рамках проекта КАРО.Арт

В Москве 7 ноября состоится премьера фильма «Сверхъестественное. Знаки» в рамках проекта КАРО.Арт. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Это новый проект от авторов Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда (сериалы «Лунный рыцарь», «Локи» и «Паранормальное»), где они выступили сценаристами, режиссерами, продюсерами, а также исполнителями главных ролей. Кинематографисты будут присутствовать на премьере через Zoom и лично представят проект зрителям. После показа посетители смогут задать Бенсону и Мурхеду любые вопросы.

Триллер рассказывает о том, как Джон и Ливай становятся свидетелями сверхъестественных событий в их доме в Лос-Анджелесе. Они решают создать документальный фильм, который докажет существование паранормальных явлений и принесет им немного славы. Но их дружба начинает разрушаться, а жизни подвергаются реальной угрозе по мере того, как они исследуют эту тему.