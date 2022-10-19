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19:15, 19 октября 2022Культура

В Москве представят фильм «Сверхъестественное. Знаки»

В Москве состоится премьера фильма «Сверхъестественное. Знаки» в рамках проекта КАРО.Арт

Кадр: фильм «Сверхъестественное. Знаки»

В Москве 7 ноября состоится премьера фильма «Сверхъестественное. Знаки» в рамках проекта КАРО.Арт. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Это новый проект от авторов Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда (сериалы «Лунный рыцарь», «Локи» и «Паранормальное»), где они выступили сценаристами, режиссерами, продюсерами, а также исполнителями главных ролей. Кинематографисты будут присутствовать на премьере через Zoom и лично представят проект зрителям. После показа посетители смогут задать Бенсону и Мурхеду любые вопросы.

Триллер рассказывает о том, как Джон и Ливай становятся свидетелями сверхъестественных событий в их доме в Лос-Анджелесе. Они решают создать документальный фильм, который докажет существование паранормальных явлений и принесет им немного славы. Но их дружба начинает разрушаться, а жизни подвергаются реальной угрозе по мере того, как они исследуют эту тему.

Марина Погосян
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