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11:41, 20 октября 2022Россия

В Крыму допустили возможность изменения правил въезда и выезда с полуострова

Глава Крыма Аксенов допустил возможность изменения правил въезда и выезда с полуострова

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

В случае необходимости в Крыму могут измениться правила въезда и выезда с полуострова. Это допустил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это будет необходимо для проведения мероприятий, направленных на сохранение жизни граждан. «Все будет делаться без всякой бюрократии, занимает у меня одну минуту», — добавил Аксенов.

Вместе с тем глава Крыма уточнил, что решение будет принимать, исходя из складывающейся ситуации.

19 октября президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. Средний уровень реагирования подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Сергей Истомин
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