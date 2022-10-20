В Крыму допустили возможность изменения правил въезда и выезда с полуострова

Глава Крыма Аксенов допустил возможность изменения правил въезда и выезда с полуострова

В случае необходимости в Крыму могут измениться правила въезда и выезда с полуострова. Это допустил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это будет необходимо для проведения мероприятий, направленных на сохранение жизни граждан. «Все будет делаться без всякой бюрократии, занимает у меня одну минуту», — добавил Аксенов.

Вместе с тем глава Крыма уточнил, что решение будет принимать, исходя из складывающейся ситуации.

19 октября президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. Средний уровень реагирования подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.