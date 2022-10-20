В Белоруссии рассказали о влиянии СВО на «антибелорусские центры»

Глава Совбеза Белоруссии заявил, что от СВО зависит активизация «антибелорусских центров»

Результаты российской специальной военной операции (СВО) на Украине влияют на активизацию деятельности «антибелорусских центров». Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, пишет «СБ. Беларусь сегодня».

«Вместе с тем, по нашей оценке, на текущий момент антибелорусские центры за рубежом не готовы в полной мере к реализации силового сценария. Активизация их деятельности будет напрямую зависеть от результатов специальной военной операции», — сообщил он.

Кроме того, по словам главы Совбеза, на действия «антибелорусских центров» влияет то, насколько преступники из «беглой оппозиции» и спецслужбы Запада смогут «проникнуть в мозги» населения республики, создав условия для провоцирования гражданкой войны. Он подчеркнул, что необходимо ожидать наращивания активности деструктивных сил в Белоруссии в ближайшее время, из-за заявлений о готовности начать якобы освобождение республики в 2023 году.

Как утверждает Вольфович, «антибелорусские центры» будут совершать попытки провокаций массовых беспорядков и диверсий, что перерастет в вооруженное противостояние со страной. Он отметил, что пик активности деструктивных сил ожидается в 2024-2025 годах во время электоральных кампаний.

Ранее в Белоруссии задержали украинского шпиона и двух завербованных им граждан республики. Также был задержан бывший военнослужащий, подполковник, работавший на Службу безопасности Украины.