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15:01, 20 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о влиянии СВО на «антибелорусские центры»

Глава Совбеза Белоруссии заявил, что от СВО зависит активизация «антибелорусских центров»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: BelaPAN / Reuters

Результаты российской специальной военной операции (СВО) на Украине влияют на активизацию деятельности «антибелорусских центров». Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, пишет «СБ. Беларусь сегодня».

«Вместе с тем, по нашей оценке, на текущий момент антибелорусские центры за рубежом не готовы в полной мере к реализации силового сценария. Активизация их деятельности будет напрямую зависеть от результатов специальной военной операции», — сообщил он.

Кроме того, по словам главы Совбеза, на действия «антибелорусских центров» влияет то, насколько преступники из «беглой оппозиции» и спецслужбы Запада смогут «проникнуть в мозги» населения республики, создав условия для провоцирования гражданкой войны. Он подчеркнул, что необходимо ожидать наращивания активности деструктивных сил в Белоруссии в ближайшее время, из-за заявлений о готовности начать якобы освобождение республики в 2023 году.

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Как утверждает Вольфович, «антибелорусские центры» будут совершать попытки провокаций массовых беспорядков и диверсий, что перерастет в вооруженное противостояние со страной. Он отметил, что пик активности деструктивных сил ожидается в 2024-2025 годах во время электоральных кампаний.

Ранее в Белоруссии задержали украинского шпиона и двух завербованных им граждан республики. Также был задержан бывший военнослужащий, подполковник, работавший на Службу безопасности Украины.

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Кристина Есикова
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