Женщина натравила разъяренных пчел на полицейских во время протестов

New York Post: протестующая натравила на полицейских пчел

Участница протеста против связанного с кабальным кредитованием выселения в американском штате Массачусетс натравила на полицейских рой разъяренных пчел и попала под арест. Об этом сообщает New York Post.

55-летняя пчеловодка со стажем Рори Вудс участвовала в протестах в городе Спрингфилд против выселения из дома пожилого местного жителя Олтона Кинга Младшего.

Женщина выпрыгнула из трейлера, который был на буксире у внедорожника, и стала размахивать пчелиными ульями. В результате сотни разъяренных пчел начали роиться и искусали полицейских. Затем протестующая надела защитный костюм пчеловода и выпустила пчел из еще трех ульев, чтобы воспрепятствовать исполнению полицейскими предписания о выселении.

У нескольких сотрудников правоохранительных органов началась аллергия на укусы. Одному из них потребовалась госпитализация после того, как пчела укусила его в лицо.

Когда полицейские попытались арестовать Вудс, она оказала сопротивление. Ее повалили на землю и сковали ей руки наручниками. Когда женщину уводили, полицейские сказали ей, что укусы пчел принесли серьезный ущерб здоровью некоторых из них. «О, у вас аллергия? Отлично», — заявила та.

Другие протестующие потребовали освобождения американки, но полицейские отказали им. «Женщина, которая приехала сюда, поставила под угрозу жизни людей, так как у некоторых сотрудников аллергия на укусы пчел», — сказал представитель офиса шерифа Николас Коччи. «К счастью, с госпитализированным коллегой все в порядке, а то этой женщине были бы предъявлены обвинения в убийстве», — заявили в полиции.

Вудс предъявили обвинения в оскорблении, причинении вреда при помощи опасного оружия и неповиновении. Женщина не признала вину.

Ранее сообщалось, что в Великобритании тысячи пчел захватили многоквартирный дом, взяли его жителей в заложники и лишили их спокойной жизни. Одна из жительниц страдает от аллергии, и поэтому была вынуждена запереться в квартире, чтобы меньше встречаться с пчелами.