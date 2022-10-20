Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:49, 20 октября 2022Из жизни

Женщина натравила разъяренных пчел на полицейских во время протестов

New York Post: протестующая натравила на полицейских пчел

Фото: Hampden County Sheriff's Department

Участница протеста против связанного с кабальным кредитованием выселения в американском штате Массачусетс натравила на полицейских рой разъяренных пчел и попала под арест. Об этом сообщает New York Post.

55-летняя пчеловодка со стажем Рори Вудс участвовала в протестах в городе Спрингфилд против выселения из дома пожилого местного жителя Олтона Кинга Младшего.

Женщина выпрыгнула из трейлера, который был на буксире у внедорожника, и стала размахивать пчелиными ульями. В результате сотни разъяренных пчел начали роиться и искусали полицейских. Затем протестующая надела защитный костюм пчеловода и выпустила пчел из еще трех ульев, чтобы воспрепятствовать исполнению полицейскими предписания о выселении.

У нескольких сотрудников правоохранительных органов началась аллергия на укусы. Одному из них потребовалась госпитализация после того, как пчела укусила его в лицо.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
«Быстрые движения их только раззадоривают» Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
«Быстрые движения их только раззадоривают»Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
18 мая 2020

Когда полицейские попытались арестовать Вудс, она оказала сопротивление. Ее повалили на землю и сковали ей руки наручниками. Когда женщину уводили, полицейские сказали ей, что укусы пчел принесли серьезный ущерб здоровью некоторых из них. «О, у вас аллергия? Отлично», — заявила та.

Другие протестующие потребовали освобождения американки, но полицейские отказали им. «Женщина, которая приехала сюда, поставила под угрозу жизни людей, так как у некоторых сотрудников аллергия на укусы пчел», — сказал представитель офиса шерифа Николас Коччи. «К счастью, с госпитализированным коллегой все в порядке, а то этой женщине были бы предъявлены обвинения в убийстве», — заявили в полиции.

Вудс предъявили обвинения в оскорблении, причинении вреда при помощи опасного оружия и неповиновении. Женщина не признала вину.

Ранее сообщалось, что в Великобритании тысячи пчел захватили многоквартирный дом, взяли его жителей в заложники и лишили их спокойной жизни. Одна из жительниц страдает от аллергии, и поэтому была вынуждена запереться в квартире, чтобы меньше встречаться с пчелами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Путин провел встречу с Шойгу
Раскрыт механизм рискованного поведения
В Португалии напали на настоятеля православного собора
Арестович допустил полный отказ системы ЖКХ Украины из-за российских ударов
Известная актриса покинула «Танцы со звездами» из-за рассеянного склероза
Молодой россиянин зарезал собутыльника и вынес его тело к мусорным бакам
Молодо выглядящая женщина раскрыла секрет привлекательности в 42 года
Власти организовали проверку после учений со стрельбой в школе в Геленджике
Власти Курской области высказались об ограничениях после указа Путина
Три старые станции московского метро станут пересадочными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.