Джулия Фокс показала спасшую ей жизнь сумку за миллионы рублей

Актриса Джулия Фокс показала спасшую ее во время нападения мужчины с мачете сумку Birkin

Американская актриса и модель Джулия Фокс показала сумку Hermes Birkin, которая спасла ей жизнь во время нападения неизвестного. Посты на эту тему появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста опубликовала видео, в котором показала сумку указанного бренда серого цвета. На размещенных кадрах видно, что на материале изделия присутствуют несколько царапин. По словам телезвезды, дефекты появились после того, как незнакомый мужчина попытался задеть ее мачете на общественном мероприятии.

«Это, наверное, не сильно заметно, но на самом деле на сумку напали с мачете. Я не шучу. Это действительно произошло с моей сумкой и со мной. Вот здесь видно, как мачете порезало ее», — высказалась знаменитость в размещенном ролике. Известно, что стоимость аналогичной сумки составляет около 45 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей).

Ранее Фокс прошлась по улицам Милана в оголяющей грудь балаклаве.