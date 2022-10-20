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12:23, 20 октября 2022Россия

В ДНР уничтожили произведенную в США станцию контрбатарейной борьбы

МО РФ заявило от уничтожении произведенной в США станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные уничтожили произведенную в США радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 в районе населенного пункта Берховка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг, 20 октября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве отчитались о поражении четырех складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Запорожской областях, а также ДНР. «В районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области уничтожены хранилища топлива для военной техники ВСУ», — добавили в Минобороны.

Евгения Куликова
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