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06:22, 20 октября 2022Россия

Минобороны показало кадры боевой работы связистов в ходе спецоперации на Украине

Минобороны России показало видео боевой работы связистов в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны Россиии показало в своем Telegram-канале кадры работы специалистов подразделений войск связи Западного военного округа.

На видео показано, как связисты выполняют поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Как отметили в ведомстве, специалисты круглосуточно и в любую погоду обеспечивают командование группировок, воинских частей и подразделений всеми видами современной связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью. Это позволяет поддерживать непрерывность и оперативность управления на высоком уровне.

Публикация видео приурочена ко Дню военного связиста, который отмечается в России в четверг, 20 октября.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) подразделениями Воздушно-десантных войск.

Марина Совина
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