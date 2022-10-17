Минобороны показало удар подразделений ВДВ по диверсионным группам ВСУ

Минобороны показало кадры удара подразделений ВДВ по украинским диверсионным группам

Минобороны России показало кадры уничтожения диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) подразделениями Воздушно-десантных войск. Их ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Там уточнили, что диверсионные группы ВСУ скрывались в лесополосе. Минобороны не назвало точных данных о местонахождении украинских диверсантов.

«Средствами БПЛА соединение ВДВ обнаружило диверсионно-разведывательные группы ВСУ и бронированную технику, замаскированную в лесополосе. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным министерства, десантники уничтожили шесть танков ВСУ, восемь бронированных машин, а также шесть автомобилей.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения военной техники ВСУ в результате удара артиллерии ВДВ. Позиции Украины были обнаружены с помощью квадрокоптеров.