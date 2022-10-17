Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:00, 17 октября 2022Россия

Минобороны показало удар подразделений ВДВ по диверсионным группам ВСУ

Минобороны показало кадры удара подразделений ВДВ по украинским диверсионным группам

Минобороны России показало кадры уничтожения диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) подразделениями Воздушно-десантных войск. Их ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Там уточнили, что диверсионные группы ВСУ скрывались в лесополосе. Минобороны не назвало точных данных о местонахождении украинских диверсантов.

«Средствами БПЛА соединение ВДВ обнаружило диверсионно-разведывательные группы ВСУ и бронированную технику, замаскированную в лесополосе. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным министерства, десантники уничтожили шесть танков ВСУ, восемь бронированных машин, а также шесть автомобилей.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения военной техники ВСУ в результате удара артиллерии ВДВ. Позиции Украины были обнаружены с помощью квадрокоптеров.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Сербию склонили к выбору ЕС по вопросу санкций против России
Российский завод Nissan начнет выпускать китайские автомобили
Законопроект об отмене брони от мобилизации депутатов внесли в Госдуму
Раскрыта дата выхода новой macOS
В СПЧ раскритиковали порядок выплат мобилизованным россиянам
Россиянина арестовали за поджог знакомой и ее квартиры в Подмосковье
Страны ЕС обсудят предполагаемые поставки иранских дронов в Россию
Молодого человека насмерть придавило кабиной лифта в Москве
Автосалон Aston Martin облили краской в знак протеста
Мирошник объяснил призывы Зеленского экономить энергию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.