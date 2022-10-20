Двум российским отраслям задумали помешать сэкономить миллиарды рублей

РБК: от банков и страховщиков потребовали сохранять бумажные документы

У двух российских отраслей, банковской и страховой, могут появиться помехи при конвертации бумажной документации в электронную, следует из новой версии законопроекта, регулирующего хранение электронных дубликатов документов. Поправки предполагают, что для таких действий потребуется согласие стороны, подписавшей исходный документ, сообщает РБК.

Добиться соответствующих ограничений, по словам одного из источников издания, задумали правоохранительные органы, опасаясь подлогов. В результате банки и страховщики не смогут сэкономить миллиарды рублей на хранении физических копий и будут вынуждены их сохранять.

Текущая версия документа обсуждалась 19 октября на заседании рабочей группы по нормативному регулированию при автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика». Замгендиректора АНО Дмитрий Тер-Степанов подтвердил, что сейчас поправки предполагают, что финансовые организации смогут отказаться от хранения бумажных копий только при согласии подписавших их лиц.

«Для банков это означает, что все клиенты, однажды подписавшие какие-либо документы, должны будут вновь прийти в отделение и подписать согласие на создание электронного дубликата. Понятно, что вряд ли получится заставить людей, а в некоторых случаях это будет невозможно (если человек умер, потерял дееспособность и т.п.)», — отметил Тер-Степанов.

Исходно поправки, регулирующие вопросы конвертации документов, были внесены в мае 2021-го, а в апреле этого года приняты в первом чтении (дата второго чтения пока не определена). Общие расходы российских предприятий на работу с бумажными документами были оценены примерно в 3,5 триллиона рублей в год. В крупнейший российских банках поясняют, что их затраты на архивное хранение физических документов составляют от сотен миллионов до нескольких миллиардов в год.

В ноябре 2021 года Минэкономразвития в своих поправках хотело разрешить банкам уничтожать бумажные оригиналы договоров с клиентами в одностороннем порядке, ссылаясь именно на возможность экономии. В ведомстве поясняли, что закон требует сохранения многих бумажных документов в течение 75 лет.