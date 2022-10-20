Россиянина задержали за убийство сестры и соседа за их роман

В Дагестане задержан мужчина за двойное убийство, он застрелил сестру и соседа за их роман

В Дагестане правоохранительные органы задержали 37-летнего жителя города Буйнакск по подозрению в двойном убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

Мужчина скрылся после того, как 21 сентября открыл стрельбу по сестре и соседу за то, что они общались. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили его местонахождение и задержали. Ему будут предъявлены обвинения.

По версии следствия, поздним вечером подозреваемый приехал к 39-летней родной сестре после того, как узнал, что она завела роман с 45-летним соседом. В ходе словесной перепалки с ними мужчина нанес несколько ударов ножом соседу, а затем выстрелил в сестру не менее четырех раз. После этого он сбежал с места преступления.

Пострадавших госпитализировали, но они скончались в больнице через несколько дней.