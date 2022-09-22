Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин разозлился из-за общения сестры с соседом и открыл огонь по ним

В Дагестане брат выстрелил из пистолета в сестру и соседа из-за их общения

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Дагестане местный житель выстрелил из пистолета в 40-летнюю сестру и 48-летнего соседа, узнав об их общении. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Разозлившийся вестью о зарождающемся романе мужчина приехал к родственнице в Буйнакск вечером 21 сентября и застал ее у дома на улице. Прямо там он открыл огонь из пистолета по женщине, выпустив в нее шесть пуль. На звуки стрельбы из дома выскочил сосед и тоже получил выстрел в живот.

Место происшествия после стрельбы заснял очевидец.

На кадрах видны кричащие и бегающие у дома люди. Обоих пострадавших госпитализировали, они находятся в реанимации.

20 сентября сообщалось, что в Томской области полицейские по горячим следам задержали 28-летнего мужчину, устроившего стрельбу из ружья. Он приревновал односельчанина к своей жене. Мужчина позвонил сопернику и пригласил его на встречу, а сам взял с собой двух братьев. В результате стрельбы ранены двое, третий получил ударом приклада по лицу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Евросоюз расширит санкции против руководства России
В Запорожской области рассказали о безопасности региона на время референдума
В России выявили 53 457 случаев коронавируса
Три человека пострадали в результате теракта в Мелитополе
Тяжелобольной Андрей Губин заявил о намерении вернуться на сцену
В FIS намекнули на возможное возвращение россиян на международные турниры
Врач назвал защищающий от простуды продукт
Россиянин разозлился из-за общения сестры с соседом и открыл огонь по ним
В Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку в школы
Россиянам напомнили случаи действия страховки от невыезда за границу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.