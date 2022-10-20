Автор «Хранителей» запретил HBO беспокоить его по поводу экранизации

Автор комикса «Хранители» Алан Мур запретил HBO беспокоить его по поводу экранизации

Автор комикса «Хранители» Алан Мур в беседе с GQ заявил, что запретил HBO беспокоить его по поводу экранизации.

Писатель сообщил, что получил письмо от автора сериала «Хранители» Дэймона Линделофа. В нем постановщик называет себя «одним из ублюдков, которые сейчас уничтожают "Хранителей"».

«Я ответил очень резко и, вероятно, враждебно, сказав ему, что я думал, что Warner Bros. были осведомлены, что ни они, ни кто-либо из их сотрудников не должны больше связываться со мной ни по какой причине», — подчеркнул Мур.

«Хранители» — ограниченная серия комиксов из двенадцати выпусков, опубликованная компанией DC Comics в период с сентября 1986 по октябрь 1987 года, а позже переизданная в виде графического романа.

Ранее Мур связал любовь взрослых людей к комиксам с появлением фашизма. Писатель заявил, что еще в 2011 году говорил, что желание людей «выстроиться в очередь, чтобы посмотреть фильмы о Бэтмене», будет иметь тревожные последствия. По его мнению, это говорит об инфантилизации общества.