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18:11, 20 октября 2022Забота о себе

Ученые предложили защищаться от ВИЧ с помощью смазки из коровьей слизи

Advanced Science: смазка из коровьей слизи способна защитить от ЗППП

Фото: unsplash

Смазка на основе коровьей слизи оказалась способна защитить от заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), обнаружили шведские ученые. На опубликованное в научном журнале Advanced Science исследование о смазке, эффективной против герпеса и ВИЧ (вируса иммунодефицита человека), обратило внимание издание Daily Star.

Ученые Королевского технологического института (Стокгольм, Швеция) поставили себе задачу выяснить, способен ли коровий муцин — выделяемое слизистыми оболочками вещество — защитить человека от вирусных инфекций. Ведущий исследователь Хонджи Ян извлек муцин из слюнных желез коров и изготовил из него интимный лубрикант, которым воздействовал на клетки человека.

Выяснилось, что только 30 процентов клеток, предварительно обработанных лубрикантом, оказались поражены ВИЧ после контакта с вирусом. Против вируса герпеса смазка оказалась еще более эффективной — в этом случае здоровыми остались 80 процентов клеток.

Ученые подчеркнули, что риск побочных эффектов от использования такой смазки невелик, поскольку в теле человека также вырабатывается муцин.

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Александра Лисица
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