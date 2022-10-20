В Госдуме высказались о вечеринке с накрашенными мужчинами в Дагестане

Депутат Хамзаев раскритиковал открытие бутика в Махачкале с участием накрашенных мужчин

Депутат Госдумы Султан Хамзаев высказался об открытии бутика в центре Махачкалы, в котором приняли участие накрашенные мужчины в полупрозрачных блузах со стразами. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

«Это скотская, аморальная вечеринка, которая омерзительна по своей натуре. Отвратительно, что это произошло в Махачкале. Организатор убогого явления — некая "мадам", красующаяся в платке среди полумужиков-полуженщин», — возмутился Хамзаев.

Он также заявил о намерении обратиться к прокурору Дагестана с просьбой проверить действия организаторов на пропаганду ЛГБТ. По словам депутата, владельцы магазина должны сказать спасибо за жизнь в правовом государстве, «а то им бы давно уже открутили голову».

Ранее в Telegram-канале «Нетипичная Махачкала» появился ролик с открытия магазина в центре Махачкалы, на котором видно мужчин в эпатажный нарядах и с макияжем. Авторам видео удалось снять закрытый показ через панорамное стекло в магазине. «Ошалеть, что происходит здесь? Вай-вай, какой позор! Это в Махачкале, в центре города», — отреагировали на происходящее очевидцы.