Накрашенные мужчины в стразах появились на открытии бутика в Дагестане

Накрашенные мужчины в стразах появились на открытии бутика в центре Махачкалы

Накрашенные мужчины в полупрозрачных блузах и стразах появились на открытии бутика в центре Махачкалы. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Нетипичная Махачкала».

Авторам видео удалось снять модный показ через панорамное стекло в магазине. Дагестанская молодежь увидела в мероприятии пропаганду ЛГБТ. «Ошалеть, что происходит здесь? Вай-вай, какой позор! Это в Махачкале, в центре города», — отреагировали на происходящее очевидцы.

По информации «Комсомольской правды», владельцы бутика организовали светский вечер со знаменитостями и пригласили моделей — мужчин, которые сделали макияж и нарядись в эпатажную одежду для мероприятия.

Ранее сообщалось, что в лицее №51 в Махачкале один из учеников ударил одноклассника ножом, пострадавший умер в больнице. По данным Telegram-канала MashGor, нападавшего избили незадолго до драки, после чего он решил выяснить отношения с одним из обидчиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»).

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