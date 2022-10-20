Убившие дальнобойщика россияне обвинили в преступлении друг друга

Жители Башкортостана убили дальнобойщика и обвинили в этом друг друга

В Республике Башкортостан подозреваемые в убийстве пропавшего дальнобойщика дали показания друг против друга, однако правоохранители смогли установить причастность к убийству обоих. Об этом в четверг, 20 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Один из подозреваемых на допросе сказал, что шофера убил его товарищ, а потом они вместе спрятали тело. Однако второй подозреваемый обвинил в преступлении первого. После допросов, очных ставок, проверок показаний на месте и экспертных заключений правоохранителям удалось установить причастность к убийству обоих местных жителей.

По версии следствия, вечером 29 сентября на выходе из сауны между тремя выпившими товарищами, одним из которых был дальнобойщик, завязался конфликт на бытовой почве. Двое злоумышленников вывезли шофера в лес, где избили и несколько раз ударили ножом.

После этого мужчину привязали буксировочным тросом к машине и оттащили в поле. Там ему нанесли уже смертельные ножевые ранения. Тело шофера убийцы закопали на следующий день. О том, что дальнобойщик перестал выходить на связь, сообщила в полицию его родственница. Подозреваемым уже предъявили обвинение в убийстве.