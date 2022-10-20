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19:03, 20 октября 2022Силовые структуры

Убившие дальнобойщика россияне обвинили в преступлении друг друга

Жители Башкортостана убили дальнобойщика и обвинили в этом друг друга

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Республике Башкортостан подозреваемые в убийстве пропавшего дальнобойщика дали показания друг против друга, однако правоохранители смогли установить причастность к убийству обоих. Об этом в четверг, 20 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Один из подозреваемых на допросе сказал, что шофера убил его товарищ, а потом они вместе спрятали тело. Однако второй подозреваемый обвинил в преступлении первого. После допросов, очных ставок, проверок показаний на месте и экспертных заключений правоохранителям удалось установить причастность к убийству обоих местных жителей.

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По версии следствия, вечером 29 сентября на выходе из сауны между тремя выпившими товарищами, одним из которых был дальнобойщик, завязался конфликт на бытовой почве. Двое злоумышленников вывезли шофера в лес, где избили и несколько раз ударили ножом.

После этого мужчину привязали буксировочным тросом к машине и оттащили в поле. Там ему нанесли уже смертельные ножевые ранения. Тело шофера убийцы закопали на следующий день. О том, что дальнобойщик перестал выходить на связь, сообщила в полицию его родственница. Подозреваемым уже предъявили обвинение в убийстве.

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Илона Палей
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