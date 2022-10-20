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11:22, 20 октября 2022Россия

Оборудование операционных в бомбоубежищах при больницах в Москве опровергли

Депздрав Москвы опроверг оборудование операционных в бомбоубежищах при больницах

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Информация о том, что в больницах Москвы якобы оборудуют операционные в расположенных при них бомбоубежищах, не соответствует действительности. Об этом сообщили в столичном Депздраве, передает РИА Новости.

До этого в социальных сетях появились публикации, в которых говорилось, что в больницах столицы якобы оборудуют специальные операционные.

«Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что информация, распространяемая в социальных сетях, о том, что в московских больницах якобы оборудуют операционные в расположенных при больницах бомбоубежищах, является ложной и не соответствует действительности», — сообщили в Депздраве.

Там добавили, что ведомство не давало и не распространяло никаких распоряжений по этому вопросу.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что, хотя Севастополь защищен от атак системами противовоздушной обороны, в городе все же следует разместить указатели к бомбоубежищам. Там проверили состояние укрытий, после чего Развожаев распорядился промаркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи.

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Анастасия Шейкина
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