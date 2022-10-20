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20:03, 20 октября 2022Силовые структуры

Ранее судимый россиянин избил мужчину в общежитии и получил 3,5 года колонии

В Пермском крае осудили на 3,5 года россиянина за избиение мужчины доской в общежитии

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю

В Добрянке суд приговорил к 3,5 года лишения свободы ранее судимого 35-летнего местного жителя за избиение 29-летнего мужчины. Об этом в четверг, 20 октября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю.

Россиянин признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Полученный срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного 300 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

По данным ведомства, в ночь на 28 ноября 2021 года фигурант находился в общежитии поселка Полазна. Там он избил руками, ногами и доской мужчину, нанеся ему тяжелые травмы. Жертву доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, но врачам удалось его спасти.

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Екатерина Власова
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