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13:32, 20 октября 2022Силовые структуры

Отменен оправдательный приговор российскому подростку за секс в детсаду

В Екатеринбурге отменен оправдательный приговор подростку о сексуальном насилии в детсаду

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Свердловский областной суд в Екатеринбурге отменил оправдательный приговор 17-летнему подростку, обвиняемому в сексуальном насилии над воспитанницей частного детского сада. Об этом сообщает E1.ru.

Дело направлено на новое рассмотрение.

Мать пострадавшей рассказала, что в 2019 году подросток, чья мать работала в детсаду, во время тихого часа приходил к детям и заставлял их участвовать в «игре» — он снимал штаны, совершал развратные действия, трогал их в интимных местах, заставлял брать в рот свой половой орган. Девочка жаловалась воспитательнице, но та наказывала ее за «выдумки». В итоге мать пострадавшей обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело. Родители других детей предпочли уйти из детсада и не подавать заявления в правоохранительные органы.

Экспертизы в ходе следствия подтвердили правдивость слов девочки.

Подростка ранее уже оправдали по этому делу, но решение было отменено. После пересмотра дела ему вновь вынесли оправдательный приговор.

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Любовь Ширижик
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