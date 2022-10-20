В ООН признали невозможность справиться с нарушениями энергосистемы на Украине

ООН признала, что гуманитарная миссия не справится с нарушениями энергосистемы на Украине

Координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Денис Браун признала, что гуманитарное сообщество не может справиться с настолько масштабными нарушениями энергосистемы, которые на сегодняшний день имеются в стране, сообщает ТАСС.

«Что касается крупномасштабных нарушений в подаче электроэнергии и отопления, должна сказать, что это выходит за рамки возможностей гуманитарного сообщества», — заявила она.

Браун пояснила, что находящаяся на Украине гуманитарная миссия занята тем, что помогает на прифронтовых территориях. По ее словам, сотрудники ремонтируют здания и готовят их к зиме, предоставляют топливо, а также оказывают всевозможную поддержку учебным и медицинским учреждениям.

Она отметила, что ранее ООН выделила более четырех миллиардов долларов на работу гуманитарных миссий на Украине, выразив надежду на то, что члены организации продолжат оказывать финансирование до разрешения кризиса.

Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило беспокойство в связи с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области.