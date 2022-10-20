Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 20 октября 2022Мир

В ООН ответили на удары ВСУ по Белгородской области

УВКПЧ ООН заявило о беспокойстве из-за ударов ВСУ по Белгородской области
СюжетНаселение России:

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило беспокойство в связи с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Слова пресс-секретаря УВКПЧ Равины Шамдасани приводит РИА Новости.

«Повреждение электростанций и линий электропередач в преддверии зимы вызывает обеспокоенность по поводу защиты гражданских лиц, особенно уязвимых групп населения», — ответила пресс-секретарь журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в восьми регионах, расположенных вблизи Украины. Среди них Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

До этого украинские военные обстреляли город Шебекино в граничащей с Украиной Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших в результате атаки ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Российские военные сорвали наступление ВСУ на Херсон
«Одноклассники» запустили уникальный способ входа в аккаунт
КГБ Белоруссии задержал украинского шпиона
Чичериной присвоили звание заслуженной артистки России
Военный ДНР рассказал о пытках в украинском плену
Полиция начала проверку по факту смертельной аварии с участием актрисы Большовой
Брат пришел на свадьбу сестры в трениках и стал объектом споров в сети
Иностранцы перечислили самые расхожие стереотипы об американском домашнем быте
Адвокат рассказал о последствиях смертельного ДТП с актрисой Большовой
Путин наградил мать Кадырова орденом Почета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.