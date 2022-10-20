X5 вошла в число лидеров среди ретейлеров в ESG-индексе российского бизнеса

Х5 вошла в ESG-индекс рейтингового агентства НКР наряду с 115 ведущими компаниями страны

X5 Group вошла в число лидеров по внедрению принципов устойчивого развития в торговле. Об этом свидетельствует исследование агентства «Национальные Кредитные Рейтинги». В рейтинге приняли участие 115 ведущих компаний в агропромышленном секторе, добывающих направлениях, металлургии, строительстве, телекоммуникациях и ИТ, энергетике, а также различные виды производства.

Бизнес в рейтинге был распределен по трем категориям в зависимости от количества набранных баллов: высокий, выше среднего и средний. Индекс оценивал уровень соответствия компаний экологическим, социальным и управленческим стандартам. В число критериев вошло соблюдение трудовых норм по защите прав сотрудников, благотворительные активности, социальная ответственность бизнеса, природоохрана, антикоррупционные практики, а также ESG-отчетность.

По итогам оценки деятельности X5 Group в 2020-2021 компания получила уровень «выше среднего», наряду с другими предприятиями категории «торговля и складское хозяйство». Этот показатель стал высшим среди ретейлеров. В 2021 году компания перевела ряд магазинов и распределительных центров на зеленую энергию, сформировала для поставщиков детальные рекомендации по устойчивой упаковке, открыла рефил-станции в магазинах, сократила количество отходов и дала покупателям возможность отказа от бумажных чеков, а также продолжила реализацию благотворительных и социальных проектов «Корзина доброты» и «Островок безопасности». В 2022 году компания продолжила совершенствование ESG-принципов и инициатив, в том числе запустив пилотный проект по фудшерингу.

