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15:26, 20 октября 2022Наука и техника

В России впервые обнаружили семью неандертальцев

Nature: в Чагырской пещере Алтайского края нашли останки неандертальца-отца и его дочери

Фото: Tom Bjorklund

Ученые Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) впервые обнаружили семью неандертальцев, обитавших в Чагырской пещере в России. Были идентифицированы отец и его дочь, а также пара ближайших родственников, которые принадлежали к небольшой группе древних людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи проанализировали генетический материал, извлеченный из 17 останков возрастом более 50 тысяч лет, найденных в пещерах Чагырская и Окладникова (Алтайский край). Был использован метод гибридизационного захвата, в ходе которого ДНК-зонды соединяются с интересующими областями генома, благодаря чему были получены библиотеки последовательностей ядерной, митохондриальной и Y-хромосомальной ДНК. Выяснилось, что 17 останков принадлежали 13 неандертальцам — семи мужчинам и шести женщинам, из которых восемь являлись взрослыми, а пятеро — детьми и подростками.

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Родственные связи между неандертальцами были установлены по изменчивости ядерной ДНК между особями, а также по гетероплазмиям — различиям в ДНК митохондриях в пределах одного организма. Новые гетероплазмии возникают, когда в ДНК некоторых митохондрий появляются новые мутации, однако этот вид генетического варианта, передающегося от матери ребенку, сохраняется в течение лишь небольшого числа поколений, как правило, менее трех. Присутствие одних и тех же гетероплазмий в останках указывает на то, что они принадлежат очень близким родственникам.

В Чагырской пещере были выявлены останки взрослого мужчины, который, исходя из степени сходства ядерной ДНК, приходился ближайшим родственником девочке-подростку. Так как их митохондриальная ДНК была разной, исследователи пришли к выводу, что это были отец и дочь. Однако митохондриальная ДНК мужчины была идентичной таковой еще у двух самцов, что означает, что они являлись близкими родственниками по женской линии, например, имели общую бабушку. В совокупности генетические данные показывают, что все 11 чагырских неандертальцев были частью одного и того же социального сообщества.

Чрезвычайно низкое генетическое разнообразие в сообществе соответствует размеру группы от 10 до 20 особей, что намного ниже, чем было зафиксировано для любого древнего или современного человеческого сообщества. Больше всего это похоже на размеры группы вида, находящегося на грани вымирания. Однако исследователи сравнили генетическое разнообразие Y-хромосомы с разнообразием митохондриальной ДНК и выяснили, что неандертальские группы Алтая были связаны между собой через женскую миграцию.

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Александр Еникеев
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