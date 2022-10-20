Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
05:34, 20 октября 2022Культура

Вышел тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Компания Konami представила тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Компания Konami представила тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл». Видео опубликовано на YouTube.

Режиссером картины выступит Кристоф Ганс, снявший оригинальную экранизацию в 2006 году. Как сообщает Ign.com, на презентации киноленты были показаны концепт-арты, а также обсуждение идеи Ганса и продюсера Виктора Хадиды.

«Сайлент Хилл» — канадский психологический фильм ужасов, основанный на одноименной компьютерной игре. Первая часть вышла в 2006 году. Главные роли исполнили Рада Митчелл, Джодель Ферланд и Лори Холден. Второй фильм вышел в 2012 году с Радой Митчел и Джодель Ферланд в главных ролях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников
Первая западная фармкомпания уйдет из России
Названа мечта самой знаменитой московской собаки
Вышел тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»
В США назвали условие для «перекрытия крана» финансирования Украины
Япония сообщила о значительном росте экспорта медизделий в Россию
Сын Трампа высмеял особое умение Зеленского
Женщина споткнулась во время игры с детьми и лишилась ноги
Туристка спросила дорогу у прохожего и обручилась с ним спустя две недели
Названо количество примененных российских дронов-камикадзе на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.