В Иркутске на выставку в честь дня рождения Гайдая привезут костюм режиссера

В Иркутске на выставке покажут костюм Леонида Гайдая и личные вещи Юрия Никулина

В Иркутске на экспозиции, посвященной 100-летию со дня рождения советского кинорежиссера Леонида Гайдая, покажут костюм режиссера. Об этом на презентации программы мероприятий в честь юбилея народного артиста СССР рассказала руководитель выставки Ольга Стрекаловская, передает ТАСС.

По ее словам, на выставке от киностудии имени Максима Горького будут представлены такие интересные экспонаты, как костюм Леонида Гайдая, в котором он снимался в кино. Также в экспозиции примет участие благотворительный фонд Юрия Никулина, директор организации пообещал предоставить для демонстрации личные вещи актера.

Выставка будет интерактивной, ее посетители смогут погрузится в процесс создания известных фильмов Гайдая, начиная от написания сценария и заканчивая премьерой в кинотеатре, и принять участие в съемочном процессе. Также в честь юбилея режиссера в городе пройдут квизы, школьные диктанты и серия экскурсий «Иркутск кинематографический». Кроме того, объединение иркутских кинематографистов «ГайдайЦентр», занимающееся разработкой программы празднования юбилея, создало символику к дню рождения режиссера и готовит стикер-пак с его крылатыми фразами для мессенджеров.

Отмечается, что на презентацию программы мероприятия по случаю юбилея Гайдая впервые прилетела его внучка Ольга Худякова. Она посетила могилы родителей советского деятеля кино на Радищевском кладбище в Иркутске.

Ранее проект празднования юбилея Гайдая получил грант в размере девять миллионов рублей от президентского фонда культурных инициатив.

Леонид Гайдай является одним самых популярных и признанных советских режиссеров. Народный артист СССР родился 30 января 1923 года в городе Свободный Амурской губернии (ныне Амурская область), но детство и молодость провел в Иркутске. В 1947 году окончил театральную студию при Иркутском драматическом театре, где работал актером и осветителем. В 1955 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Режиссер таких культовых фильмов, как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».