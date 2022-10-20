Раскрыто наказание за пропаганду педофилии в России

Штрафы по закону о запрете пропаганды педофилии составят до 10 миллионов рублей

Штрафы по внесенному в Госдуму законопроекту о запрете пропаганды педофилии могут составить до 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.

Как стало известно, за пропаганду педофилии и оправдывающей ее информации граждан предлагается наказывать штрафами от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, юрлиц — от одного миллиона до четырех миллионов рублей.

Если пропаганда ведется посредством интернета или средств массовой информации (СМИ), то штрафы для граждан могут составить от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, для должностных лиц — от 800 тысяч рублей до 2 миллионов рублей, а для юридических лиц — от 4 миллионов до 10 миллионов рублей.

Законопроект отдельно затрагивает пропаганду педофилии иностранцами. Наказание для граждан других стран составит от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. При пропаганде с помощью интернета или СМИ штраф может вырасти до 800 тысяч рублей, а нарушителя выдворят из России. Кроме того, возможно наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. Документ подразумевает запрет пропаганды нетрадиционных отношений и педофилии в СМИ, интернете, книгах, аудиовизуальных сервисах, а также в кино и рекламе.