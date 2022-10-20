Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:29, 20 октября 2022Россия

Раскрыто наказание за пропаганду педофилии в России

Штрафы по закону о запрете пропаганды педофилии составят до 10 миллионов рублей

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Штрафы по внесенному в Госдуму законопроекту о запрете пропаганды педофилии могут составить до 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.

Как стало известно, за пропаганду педофилии и оправдывающей ее информации граждан предлагается наказывать штрафами от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, юрлиц — от одного миллиона до четырех миллионов рублей.

Если пропаганда ведется посредством интернета или средств массовой информации (СМИ), то штрафы для граждан могут составить от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, для должностных лиц — от 800 тысяч рублей до 2 миллионов рублей, а для юридических лиц — от 4 миллионов до 10 миллионов рублей.

Законопроект отдельно затрагивает пропаганду педофилии иностранцами. Наказание для граждан других стран составит от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. При пропаганде с помощью интернета или СМИ штраф может вырасти до 800 тысяч рублей, а нарушителя выдворят из России. Кроме того, возможно наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. Документ подразумевает запрет пропаганды нетрадиционных отношений и педофилии в СМИ, интернете, книгах, аудиовизуальных сервисах, а также в кино и рекламе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне
Появились детали ситуации с отказом везти травмированного хоккеиста в больницу
Volkswagen допустил продажу активов в России
Люся Чеботина вышла в свет в оголяющих тело брюках и вызвала споры в сети
Убившие дальнобойщика россияне обвинили в преступлении друг друга
В Баку отказались принимать отчеты миссии ОБСЕ
Мобилизованные россияне потратят 600 патронов и пять гранат во время подготовки
В Ленинградской области сошла «мусорная лавина»
Девушка заказала доставку еды и едва не лишилась жизни
В «Роскосмосе» рассказали о форсировании работ по созданию орбитальной станции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.