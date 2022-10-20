В Израиле раскрыли решение России для разрушения гегемонии США

Jerusalem Post: решение России о переориентации на Восток разрушит мировую гегемонию США

Решение России переориентироваться на Восток разрушит мировую гегемонию США. Об этом пишет Jerusalem Post.

По мнению автора статьи, такой шаг Москвы положит начало глобальному сдвигу.

Это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок — к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья Jerusalem Post

Партнеры Москвы на Востоке

Отмечается, что решение Москвы о переориентации на Восток опирается на опыт Советского Союза. Так, Россия снова сближается со странами «глобального Юга». Уже сейчас можно говорить о значительной кооперации между Россией и Китаем, Ираном, Турцией.

Кроме того, Москва также активно выстраивает отношения со странами Персидского залива, Средней Азии и Пакистаном. В частности, издание напомнило о возможности «воспользоваться гневом со стороны США на Саудовскую Аравию».

Примечательно, что Саудовская Аравия захотела присоединиться к группе БРИКС, куда наряду с Россией входят Бразилия, Индия, Китай, ЮАР. Об этом рассказал президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса по итогам своего визита в королевство.

По его словам, вопрос о членстве поднимут на саммите БРИКС в 2023 году, тогда же и будет принято решение. Кроме того, Рамапоса подчеркнул, что Саудовская Аравия — не единственная страна, которая добивается членства в БРИКС.

Расширение БРИКС

В 2022 году наметилась тенденция, свидетельствующая о все большем количестве стран, желающих присоединиться к БРИКС. Так, 14 июля президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что ряд государств выразили желание присоединиться к организации.

Кроме Саудовской Аравии, Египта и Турции, которые говорили о намерениях ранее, о планах вступить в БРИКС заявили Аргентина и Иран, а также Алжир. Не исключает такую возможность и Нигерия.

Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире Пурнима Ананд Президент международного форума БРИКС

Примечательно, что члены БРИКС в ходе встречи глав МИД — стран-участниц объединения выразили озабоченность современными конфликтами и призвали реформировать Совет безопасности и саму ООН как организацию, для того чтобы сделать ее более эффективной, действенной и представительной.

Кроме того, как рассказал посол по особым поручениям МИД России Павел Князев, страны БРИКС задумались о возможности создания единой валюты. Пока подобная идея только обсуждается, речь идет о перспективах появления единой расчетной валюты. При этом Князев подчеркнул, что заинтересованность во вступлении в межгосударственное объединение проявили еще 15 стран.

Оружие России



