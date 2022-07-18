Посол Нигерии допустил вступление страны в БРИКС

Посол Нигерии в России Шеху не исключил вступление страны в БРИКС

Нигерия не против стать членом БРИКС, такая вероятность существует и достаточно велика, заявил посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху в интервью РИА Новости.

«Мы пока не начали такие переговоры, но в будущем это вполне возможно. Надеемся, что когда обсуждение начнется, у нас будет понимание преимуществ вступления в этот блок», — отметил дипломат.

Кроме того, в июня заявку на членство в БРИКС подали власти Ирана. О намерении присоединиться к блоку говорил и президент Аргентины Альберто Фернандес.

Ранее Шеху также говорил, что Нигерия готова рассмотреть запрос о признании ДНР и ЛНР. Тем не менее, пока республики Донбасса с такой просьбой не обращались. Независимость обеих республик при этом уже признала Северная Корея. Кроме того, постоянный представитель Северной Кореи при ОНН Ким Сон заявил о полной поддержке позиции России по ДНР и ЛНР.