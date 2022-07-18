Посол Нигерии допустил рассмотрение запроса о признании республик Донбасса

Посол Нигерии Шеху допустил, что власти рассмотрят запрос о признании ДНР и ЛНР

Нигерия готова рассмотреть запрос о признании ДНР и ЛНР. Об этом РИА Новости сообщил посол страны в России Абдуллахи Шеху.

Он допустил, что власти африканской страны могут пойти на такой шаг, однако пока республики Донбасса с такой просьбой не обращались. «Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос», — сказал дипломат.

13 июля КНДР объявила о признании независимости республик Донбасса. Пхеньян передал соответствующую ноту российской стороне. Кроме того, постоянный представитель Северной Кореи при ОНН Ким Сон заявил о полной поддержке позиции России по ДНР и ЛНР. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на признание республик жесткой реакцией.

13 июля КНДР объявила о признании независимости республик Донбасса. Пхеньян передал соответствующую ноту российской стороне. Кроме того, постоянный представитель Северной Кореи при ОНН Ким Сон заявил о полной поддержке позиции России по ДНР и ЛНР. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на признание республик жесткой реакцией.