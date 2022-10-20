В Израиле раскрыли план России для разрушения гегемонии США

Jerusalem Post заявила, что переориентация России на Восток покончит с гегемонией США

Внешнеполитическая переориентация России на Восток покончит с глобальной гегемонией США, следует из материала Jerusalem Post.

По мнению автора статьи, такой шаг положит начало глобальному сдвигу: «от мира, где США насаждали свой порядок к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья».

В материале также говорится, что принятое Москвой решение о переориентации на Восток опирается на опыт Советского Союза. Так, Россия снова сближается со странами «глобального Юга». Jerusalem Post напомнило о возможности «воспользоваться гневом со стороны США на Саудовскую Аравию».

Ранее сообщалось, что Израиль в последний момент отклонил свой же запрос о телефонном разговоре с Минобороны Украины. В СМИ предположили, что такой шаг мог быть связан с предупреждением зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева — тот отметил, что решение Иерусалима поставлять оружие Киеву выглядит опрометчивым и может разрушить отношения между Россией и Израилем.