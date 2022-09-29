Страны БРИКС обсудили возможность появления единой валюты

Посол России Князев рассказал о возможности появления единой валюты в странах БРИКС

В странах БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР, могут создать единую валюту, рассказал посол по особым поручениям российского МИД Павел Князев. Его слова приводит РИА Новости.

Пока подобная идея только обсуждается, речь идет о перспективах появления единой расчетной валюты. Князев добавил, что заинтересованность во вступлении в межгосударственное объединение проявили еще 15 стран.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» экономист Александр Разуваев говорил, что России, Белоруссии, Казахстану и, возможно, ряду других государств стоит задуматься над введением единой валюты. Эксперт считает, что объединение стран в этом направлении могло бы помочь построить новую экономическую систему.

Противоположной точки зрения придерживается экономист Руслан Мустаев. Идея о вводе единой валюты на территории стран СНГ является утопической и потенциально попирающей суверенитет государств, уверен он.