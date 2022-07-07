России, Белоруссии и Казахстану предложили ввести единую валюту

Экономист Разуваев предложил России, Белоруссии и Казахстану ввести единую валюту

России, Белоруссии, Казахстану и, возможно, ряду других государств стоит задуматься над введением единой валюты, считает экономист Александр Разуваев. Объединение стран в этом направлении могло бы помочь построить новую экономическую систему, предположил он в разговоре с «Лентой.ру».

Правительство России намерено разработать новую социально-экономическую программу — модель развития страны в условиях сложившейся геополитической реальности. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близкий к кабмину источник и двух федеральных чиновников, принимающих участие в работе. Разуваев рассказал, какой может стать новая российская экономика.

«Прежде всего, я думаю, что будет наблюдаться более плотная интеграция ряда стран бывшего СССР, — считает Разуваев. — Но в подробностях предугадать, как дальше разовьется ситуация, достаточно сложно, потому что сначала нам нужно выжить в условиях внешнего шока. Азиатские рынки, на которые делается упор, конечно, перспективны, но в долгую. Еще со времен [генсека ЦК КПСС Леонида] Брежнева у нас была сильная взаимная интеграция с Европой».

Экономист считает, что государству необходимо развивать рынок капитала, фондовый рынок: оно должно быть заинтересовано в том, чтобы котировки акций компаний росли, а люди получали дивиденды.

«Фондовый рынок должен быть приоритетным, люди должны на нем зарабатывать. А поднять котировки не так сложно, — уверен экономист. — Кроме того, имеет смысл задуматься над вводом единой валюты в Белоруссии, России, Казахстане, может, где-то еще. Об этом говорили еще в 2014 году, но потом начались санкции, валютный кризис и история ушла в долгий ящик. К ней нужно возвращаться».

Разуваев считает необходимым объединение стран не только в вопросе военной политики, но и в экономике: именно такой подход способен ускорить развитие соседних государств, особенно, в период кризиса.

Ранее глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин рассказал, что участвовал в обсуждениях новой программы развития на ближайшие три года в условиях санкционного давления со стороны западных стран. Среди прочего, по его словам, решается вопрос, как провести перераспределение ресурсов. По его словам, правительству потребуется еще два-три месяца, чтобы сформулировать среднесрочные правила и стратегии новой экономики.