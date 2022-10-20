В России вновь продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 28 октября

В России вновь продлили режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Росавиации.

Как уточняется в заявлении ведомства, временную приостановку рейсов в 11 городов России продлили до 28 октября 2022 года.

Таким образом, полеты ограничены в аэропорты Белгорода, Краснодара, Воронежа, Геленджика, Анапы, Симферополя, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Брянска.

Росавиация закрыла 24 февраля часть воздушного пространства для гражданской авиации в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В ведомстве порекомендовали авиакомпаниям организовывать перевозку по альтернативным маршрутам и использовать доступные авиагавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.