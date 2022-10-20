Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:08, 20 октября 2022Путешествия

В России вновь продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 28 октября

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В России вновь продлили режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Росавиации.

Как уточняется в заявлении ведомства, временную приостановку рейсов в 11 городов России продлили до 28 октября 2022 года.

Таким образом, полеты ограничены в аэропорты Белгорода, Краснодара, Воронежа, Геленджика, Анапы, Симферополя, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Брянска.

Росавиация закрыла 24 февраля часть воздушного пространства для гражданской авиации в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В ведомстве порекомендовали авиакомпаниям организовывать перевозку по альтернативным маршрутам и использовать доступные авиагавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
В Израиле раскрыли решение России для разрушения гегемонии США
Врач назвал пять способов не заболеть осенью
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Пригожин рассказал о стоимости дома в Швейцарии
США отказались верить версии Ирана по дронам на Украине
В Николаеве произошли взрывы
Во «Вкусно — и точка» повысили цены на популярные позиции
Три передачи российского игрока помогли «Сент-Луису» победить в матче НХЛ
Ким Кардашьян уличили в фотошопе на новом видео без макияжа
В Совфеде обозначили роль новых субъектов России из-за указа Путина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.